シェアリングテクノロジーが大幅続伸している。４日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、英ロンドンに本拠を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が２６．０５％から２７．０９％に上昇したことが判明しており、需給思惑から買われているようだ。保有目的は「純投資及び持続的な企業価値の向上に向けた重要提案行為などを行う可能性がある」としており、報告