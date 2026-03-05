3月5日の開幕を目前に控えたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。連覇を狙う侍ジャパンにとって最大のライバルとされる米国代表が、3日（日本時間4日）にアリゾナ州スコッツデールで行われたジャイアンツとの強化試合で15−1と大勝を収めた。19安打を放つ猛攻で圧倒的な打力を見せつけ、ファンの間では米国代表の仕上がりと侍ジャパンへの懸念が広がっている─。【写真】井端監督の妻は元テレ朝・美人アナ妻、やっぱり綺