行政書類を1か月以上も放置する上司に絶句 「締め切りを過ぎても“見ていない判定”で今日もスルー」無責任な上司の下で働くのはしんどい。大阪府の30代女性（事務・管理／年収250万円）から、ある上司の驚くべき仕事ぶりについての投稿が寄せられた。ある日、上司宛に取引先から電話があった。だが上司は退席中で定時も迫っていたため、女性は伝言の内容を「B6サイズの大きめのメモ」に記入。それを上司のパソコン画面に貼り付け