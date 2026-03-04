ロックバンド・SHISHAMOが20日、公式サイトを更新。宮崎朝子（Gt.Vo）の体調不良のため、ファイナルツアー全国6公演を中止すると発表した。【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” 2月・3月公演 開催中止およびライブ上映会実施のお知らせ」と題したお知らせを更新。「Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期