テレビアニメ「サザエさん」でイクラちゃん役の声優だった桂玲子さんが、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため亡くなった。89歳。桂さんは1937年福岡県生まれ。アニメ「サザエさん」では、「ハーイ」「チャーン」「バブー」という印象的な3つの声で、サザエさんのいとこ「ノリスケさん」の息子である「イクラちゃん」を演じた。桂さんは、「イクラちゃん」の他、「カツオ」の友達の「かおりちゃん」と、「タラちゃん」の友達の「リカち