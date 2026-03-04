TOMORROW X TOGETHERが8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のカムバックショーケースの開催を発表した。ショーケースはアルバムリリース当日である4月13日20時から韓国の高麗(コリョ)大学ファジョン体育館で開催される。発表が行なわれたのは4日、Global Superfan Platform「Weverse」を通じて。再契約後初のカムバックとなるこのショーケースで、TOMORROW X TOGETHERは新アルバムのタイトル曲のス