音楽グループ「Repezen Foxx（レペゼンフォックス、旧レペゼン地球）」元メンバーのGINTA（DJ銀太）さんが、2026年2月28日にYouTubeを更新。結婚していたことを発表した。「車から降りずに10分くらいで式が終わりましたw」GINTAさんは2月27日、YouTubeで「結婚してました。」と題した楽曲の動画を公開。ウエディングドレス姿で顔を隠した女性とGINTAさんがオープンカーに乗り、ハートの風船を飛ばすという内容だった。GINTAさんは