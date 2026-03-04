2026年3月3日に「GPT-5.3 Instant」が登場しました。このモデルでは会話の流れを妨げる応答や過度な前置き、断定的すぎる表現が減らされています。GPT-5.3 Instant：よりスムーズで、日常会話にもっと役立つ | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/index/gpt-5-3-instant/前世代のGPT‑5.2 Instantについては、ユーザーから「安全に回答できるはずの質問を拒否してしまうことがある」「特にセンシティブな話題では過度に慎重だっ