大分県内多くの小中学校の給食で、100％国産小麦を使用したパンが4月から提供されることになり、試食会が開かれました。 【写真を見る】学校給食パン、外国産小麦95％→国産100％に「いつもよりふわふわ」子どもたちも大満足 大分県内15市町村に給食用のパンを供給している県学校給食会では、これまで95％外国産小麦だった給食のパンを、新年度から100％国産小麦に切り替えます。 大分市の碩田学園で新しいパンの試食会が開か