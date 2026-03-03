イラン情勢の国内への影響です。東京市場では株価が大幅下落、今年最大の下げ幅となりました。3日の東京株式市場は全面安となり、日経平均株価の終値は1778円安の5万6279円でした。下げ幅は今年最大で、一時は1900円を超える場面もありました。戦闘の激化や長期化による原油高が、日本経済全体に及ぼす悪影響が懸念され、幅広い銘柄が売られる展開となりました。原油の輸入のほとんどを中東地域に頼る日本経済の脆弱さが株価に表れ