牛丼チェーンの「吉野家」は、2026年3月2日（月）から、新商品「肉味噌ねぎ牛丼」を販売中だ。※一部店舗では販売していない【商品画像】新商品「肉味噌ねぎ牛丼」をもっと見る「肉味噌ねぎ牛丼」は、牛肉のうまみを凝縮した“特製肉味噌”に、豆板醤とにんにくのうまみとラー油の辛味を加えたコク深い味わいが特長の牛丼。“特製肉味噌”は新トッピングとしても販売中だ。〈「肉味噌ねぎ」の特徴〉新トッピングとして販売開始する