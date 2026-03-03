日本の所得税は、所得が高くなるほど税金が高くなる「超過累進課税制度」を採用しているため、高年収の人ほど税金の負担感は大きくなります。本記事では、引かれる税率の仕組みや、年収1000万円超の世帯が実際にどれくらいの税金を負担しているのか、国内にどの程度いるのかについて詳しく解説します。 日本の「所得税」は年収が高くなるほど税率が重くなる 日本の所得税は、「超過累進課税率」が適用されています。国税