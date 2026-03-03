従業員の防災意識を高めようと、JR大分駅ビルで地震を想定した防災訓練が実施されました。 【写真を見る】JR大分駅ビルで地震想定の防災訓練250人が参加し、避難手順を確認 この訓練は、JR大分駅とJR大分シティが毎年この時期に行っているものです。このうちアミュプラザおおいたでは、店舗スタッフなどおよそ250人が参加し、震度5強の地震が発生したことを想定して実施されました。 訓練ではスタッフが連携して利用客の避難