元サッカー日本代表で現在、J２藤枝MYFCの監督を務める槙野智章（38）が2日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜後11：00）に出演。単身赴任生活を語った。【全身ショット】槙野智章も大興奮、デコルテあらわなドレスで登場した高梨臨2022年シーズンで現役を引退し、今季からは藤枝を率いる槙野。番組では7人組グループ・Travis Japanのメンバーらが藤枝のホームタウンを訪ねた。練習後、焼津市