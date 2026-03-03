アップルの新しいiPad Airが発表！13インチ（M4）と11インチ（M4）の2機種Appleは2日（現地時間）、同社が展開するタブレット「iPad」の薄型モデル「iPad Air」シリーズの新商品として「11インチiPad Air（M4）」および「13インチiPad Air（M4）」を発表しています。日本を含む35の1次販売国・地域では2026年3月11日（水）に発売され、価格はアメリカでは11インチiPad Air（M4）が599ドル（約94,000円）から、13インチiPad Air（M4