3月2日放送の日本テレビ系『ZIP！』にて、同番組の月曜パーソナリティーを務める風間俊介が、嵐・大野智の事務所退所にコメントした。【関連】フリー転身の風間俊介、独立後の恥ずかしかった失敗を告白「代表取締役って書いたんですよ」番組で、“大野が5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが発表された”というニュースにコメントを求められた風間は、「僕の知ってる大野智さんという人は、本当に、なんていうんで