3月に入り、少しずつ暖かい日も増えてきました。この時期には、花粉症に悩む人も増加します。花粉症対策に効果的とされる食材としては、乳酸菌やビタミンD、食物繊維などがあります。いずれにせよ、バランスの取れた食事が大切と言えそうですね。2026年3月の新商品5選まとめ(3月3日〜3月9日)ファミリーマート2026年3月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。牛スープの