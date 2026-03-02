強風による揺れが続く機内で、1歳8カ月の男の子が泣き止まなくなりました。立ち上がることもできず、必死にあやしていた母親。そんな中、気流がわずかに安定したタイミングで客室乗務員（CA）が手渡した“あるもの”が、機内の空気を和らげました。【写真】CAさんから手渡されたのは…当時の出来事をThreadsに投稿したのは、ぽんさん（@oyatsu_panpon）。「ヒーローに見えました」と振り返る客室乗務員の対応が、SNSで注目を集めて