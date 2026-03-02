◆改札の内側から非常扉を開けるのは、「マナー」幼少のころからの「引っ越し族」で、ジャーナリストになってからも海外で住居を転々としている。いずれの町にも暮らしの流儀というものがあり、町に親しんで地域の仲間に迎え入れてもらえた瞬間は、何よりもうれしい。心が通じ合うためのやり方は地域によって様々だが、アメリカで暮らすようになり、犯罪多発地帯として悪名高いニューヨーク・ブルックリンのブラウンズビル周辺に引