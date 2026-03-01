イランへの軍事攻撃を受け、国連の安全保障理事会の緊急会合が開かれ、アメリカとイランによる非難の応酬となりました。安保理の緊急会合は日本時間の1日午前、ロシアやフランスなどの要請で開催されました。会合で、イランの国連大使は「学校が標的にされ、100人以上の子供が亡くなった」と訴え、攻撃は国際法違反だと強く非難しました。それに対し、アメリカは「イランとの紛争の平和的解決に向けてあらゆる努力をしてきたが、イ