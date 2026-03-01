＜ニュージーランドオープン3日目◇28日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞第2ラウンドで“ダンクイーグル”を決めて拍手喝采を引き出した河本力が、この日もギャラリーを沸かせた。【写真6枚】これが河本力の未発表パターだ！グリーンを囲うようにスタンドが配置されている最終18番パー3。左手前のピンに対してティショットは右の奥に乗り、カップまで14メートルの距離が残った。「上っ