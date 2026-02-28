Image: Xteink コバンザメみたいな電子書籍リーダー。スーパーの値札やデジタル額縁など、いろんな印刷物がデジタルになりつつある昨今。電子ペーパーで書籍が読めるリーダーも市民権を得ています。目に優しくて消費電力も低いので、スマホを見つめ続けるより健康的で好コストですからね。そのリーダーも、今は多種多様な時代になっています。他にはない機能がひとつ乗っかるだけで、ちょっ