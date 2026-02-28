俳優の仲里依紗（36）が、ベッドでの無防備な姿を披露した。【映像】仲里依紗、ビキニ姿＆ミラノでの最新ショット（複数カット）2025年12月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、家族で沖縄を訪れていることを報告していた仲。その後も旅行中の様子を発信していて、2026年1月7日の投稿では、ピンクのビキニ姿でビーチやプールを満喫する様子を公開。すると、「年々お美しくなってる」「理想のスタイル」と話題になっていた