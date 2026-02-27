◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、試合途中に球場を離れた。メジャー組の鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（Ｒソックス）、菅野智之（ロッキーズ）とともに時差ボケ調整などの体調管理を優先したとみられる。大谷は前日の会見で「体の状態はいいと思います。時差ボケがちょっとまだある状態で、頭がちょっとボーッと