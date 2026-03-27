ドジャースで同僚となって2年。グラスノーは、間近で見てきた大谷について赤裸々に語った(C)Getty Images今季も凄まじい活躍が期待される。ドジャースの大谷翔平だ。3月26日（現地時間）に、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスとの2026年シーズン開幕戦を迎える。ワールドシリーズ3連覇が目標となるスター軍団にあって、約3年ぶりに投打二刀流でのフルシーズンに挑む大谷は、ひときわ注目を集めてい