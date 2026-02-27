ファーウェイ・ジャパンは2月27日、ルーター新製品「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」のクラウドファンディングを「GREEN FUNDING」で開始した。本体のみの支援額は24時間限定価格で21,780円、超早割価格で22,680円など。本体と中継器のセットは24時間限定価格で33,680円、超早割価格で34,980円など。HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro「雪に覆われた山頂」をイメージしたWi-Fi 7ルーター。ルームライト機能も備え、これまで“隠しておく存在”だ