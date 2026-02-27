リクルートは2月25日、「SUUMO住みたい街ランキング2026首都圏版」を発表した。同調査は2025年10月6日〜11月20日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県在住の20歳〜49歳の男女9,000人を対象に、インターネットで実施した。[首都圏]住みたい街(駅)ランキング総合1位は9年連続で「横浜」となった。2位は「大宮」、3位は「吉祥寺」、4位は「恵比寿」と、上位4位までが2024・2025年と同じ結果になっている。7位「品川」は昨年よ