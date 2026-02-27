『哀れなるものたち』で世界を魅了したヨルゴス・ランティモス監督が、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作陣をプロデューサーに迎え生み出した、前代未聞の誘拐サスペンス『ブゴニア』が大ヒット上映中です。【ストーリー】人気絶頂のカリスマ経営者として脚光を浴びるミシェル（エマ・ストーン）が誘拐された。犯人は、陰謀論に心酔するテディ（ジェシー・プレモンス）とドン（エイダン・デルビ