きょう27日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に寄せられた依頼が、あまりにも強烈な内容と写真で大きな話題を呼んでいる。この依頼の詳細を紹介した番組のX投稿は、公開から約15時間で1000万インプを突破した。【画像】こちらも気になる依頼「『ち』が『き』になる小学5年生」依頼のタイトルは「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」。依頼主は愛知県の23歳の女性で、マッチング