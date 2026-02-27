2026年2月になり、各地で早くもクマの目撃が相次いでいる。冬眠期にもかかわらず、26日までに石川・岩手・北海道・関東などで確認された。岩手・花巻市では13日、70代の男性が襲われ、けがをした。専門家は気温上昇などで冬眠明けが早まり、山の食料不足で人里に出没する可能性を指摘し、警戒を呼びかけている。冬眠期なのになぜ…各地でクマの出没相次ぐ2025年、各地に災害級の被害をもたらしたクマ。2026年も2月に入り、再び出没