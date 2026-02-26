歌手・タレントの加護亜依が、過去の不祥事を乗り越えて決意を込めて購入したという260万円のエルメスのバッグについて明かす場面があった。【映像】加護亜依が“260万円”で購入したエルメスのバッグ2000年にモーニング娘。の4期生としてデビューした加護。当時14歳にして高額納税者番付にランクインするなど華々しい生活を送っていたが、グループ卒業後に不祥事連発で事務所を解雇。2度の結婚・出産・離婚を経験し、現在は2