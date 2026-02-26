歌手・タレントの加護亜依が、過去の不祥事を乗り越えて決意を込めて購入したという260万円のエルメスのバッグについて明かす場面があった。

【映像】加護亜依が“260万円”で購入したエルメスのバッグ

2000年にモーニング娘。の4期生としてデビューした加護。当時14歳にして高額納税者番付にランクインするなど華々しい生活を送っていたが、グループ卒業後に不祥事連発で事務所を解雇。2度の結婚・出産・離婚を経験し、現在は2児のシングルマザーだ。

2月26日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演した加護は、過去の“誇らしい資産”を売却する企画に登場。モー娘。時代の衣装や歌唱印税といった資産があるかを聞くと、「ないです。解雇されて事務所を出る形だったので（笑）」とあっけらかんと答える。

他に売れるものがないかと問われると、「Hから始まる…」と切り出し、エルメスの「ミニケリー」を所有していることを告白。購入したのは約4年前、金額は約260万円だったそうで、「YouTubeが唯一継続的に頑張ったものだったんです。モー娘。の後から継続的に何かをやったことがなくて、単発の仕事が多かった。『何か物に残したい』って時に、たまたまミニケリーが買えるルートがあるってなって。『絶対今買わなきゃダメだ』と思って買いました」と、特別な思い入れがあったことを明かした。

さらに「不祥事とかたくさんあったけど…」と自分で触れた上で、「また頑張っていこうという気持ちも込めて買いました。1回くらいしか使ってない。大事にしすぎて飾ってある」と語った。

