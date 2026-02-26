3月13日より配信されるFODオリジナルドラマ『コントラスト』に、乃木坂46の冨里奈央が出演することが発表された。5期生として活動する一方、近年では女優業にも挑戦し、表現の幅を広げている冨里。本記事では、彼女のこれまでの歩みを振り返りながら、『コントラスト』での注目ポイントも紹介したい。【関連】乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央がW主演！新ドラマ『ふたりエスケープ』先輩後輩コンビの自然体な演技に期待2022年2月に5期生