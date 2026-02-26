バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXブレイカムドォーン」(6,380円)を3月21日に発売する。3月21日発売「DXブレイカムドォーン」(6,380円)「DXブレイカムドォーン」は、仮面ライダードォーンへの変身に使用するアイテム。付属のパニッシュカプセムをセットて回転、大剣を双剣に分離させることで変身音が発動し、LEDが発光する仮面ライダードォーンへのなりきり遊びが楽しめる。さらに別売りのライダーカプセムと連動遊びも