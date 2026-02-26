【モデルプレス＝2026/02/26】女優の芳根京子が主演を務め、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が共演する映画「君の顔では泣けない」が2月20日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】キンプリ高橋海人、舞台上で涙ぐむ◆芳根京子×高橋海人「君の顔では泣けない」本作は、2021年9月に発売された君嶋彼方氏のデビュー作「君の顔では泣けない」の実写映画化。高校1