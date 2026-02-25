『SHERLOCK／シャーロック』シリーズなどで人気のベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデューサーを務める最新作『フェザーズその家に巣食うもの』（原題：The Thing with Feathers）が、3月27日（金）より、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開。このたび、ポスタービジュアル＆予告映像が解禁。悲しみをたたえるベネディクトの背後に潜む得体の知れない“クロウ”は何者なのか？