【『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会】 2月26日 開催 ポケモンは、「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した「『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会」を本日2月26日に開催した。 メディア向けに開催された今回のキックオフ発表会。会場では30周年を機に展開される各企業とのタイアップ商品が多数展示されており、BANDAI SPIRITSより「一番くじ Pok