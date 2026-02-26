中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』(毎週水曜23:59〜)が、3月11日の放送で終了することが、25日放送の番組内で発表された。(左から)秋山竜次、伊集院光ニホンザル(声：ロバート・秋山竜次)とブルドッグ(声：伊集院光)が、人間をゲストに迎え、動物には全く理解できない「ホモ・サピエンスの謎の生態」に迫る同番組。25日の放送は東大チームとのクイズバトルが展開されたが、最終