「ずば抜けた視聴率がとれなかった」ロバート秋山＆伊集院光『人間研究所』3.11最終回
中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』(毎週水曜23:59〜)が、3月11日の放送で終了することが、25日放送の番組内で発表された。
(左から)秋山竜次、伊集院光
ニホンザル(声：ロバート・秋山竜次)とブルドッグ(声：伊集院光)が、人間をゲストに迎え、動物には全く理解できない「ホモ・サピエンスの謎の生態」に迫る同番組。25日の放送は東大チームとのクイズバトルが展開されたが、最終問題で「今から2週間後、3月11日に『人間研究所』に起こる衝撃の出来事とは一体何?」という出題がされ、その正解が「終わる」だった。
出題者でありながら知らなかった村重は「何この問題!」と衝撃。村重は「1時間SPとかやって勢いに乗ってたじゃないですか!」と訴えるも、秋山は「ずば抜けた視聴率がとれなかった」と一蹴。伊集院は「ま、この手の番組にしては良くやったほう」と、番組スタッフのチャレンジングな設定を称えた。
次回3月4日の放送は、「なぜ人間研究所は終わるのか」を研究テーマに放送される。
