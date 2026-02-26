中国のある製造企業が、年間純利益の約70％に当たる1億8000万元（約40億円）を従業員にボーナスとして支給し、話題となっている。25日、香港のサウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、河南省に本社を置くクレーン製造企業「河南鉱山機械」は最近、年末行事で総額1億8000万元規模のボーナスを従業員に支給した。行事の最大の見どころは、現金を山積みにする演出だった。会社は7000人余りの従業員が見守る中、会場に