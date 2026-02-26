IMFが批判「中国の経済政策が国内での非効率性や海外への悪影響を招いている」国際通貨基金（IMF）は2月18日に公表した中国経済に関する審査（対中第4条協議）の報告書のなかで、中国政府を手厳しく批判した。IMFはその上で、「消費主導型の成長モデルへの移行が最優先課題だ」と強調した。注目を集めたのは、歴代の米政権や他の先進国と同様に「中国の経常黒字額が大きすぎて、貿易相手国に悪影響を及ぼしている」と批判したこと