【モデルプレス＝2026/02/26】女優の桜田ひよりが、SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」（5月4日よりPrime Videoにて独占配信）に出演することが決定。あわせて、番組キービジュアルが解禁された。【写真】22歳美人女優、ミニボトムで美脚披露◆桜田ひより「憧れの作家は人間じゃありませんでした」出演決定本作は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く新感覚の“ファンタ