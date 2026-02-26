桜田ひより、SixTONES京本大我主演「憧れの作家は人間じゃありませんでした」出演決定 吸血鬼作家に翻弄される新米編集者役
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の桜田ひよりが、SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」（5月4日よりPrime Videoにて独占配信）に出演することが決定。あわせて、番組キービジュアルが解禁された。
本作は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。今回、桜田が演じるのは、御崎に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ。あさひは、出版社「希央社」の文芸部門編集部で働く入社2年目の25歳。明るく前向きで仕事熱心な一方で、元カレや元担当作家に「つまらない」と評されるほど“すべてが平均点・平凡な人生”であることを気にしている。愛読書は御崎の恋愛小説「輪舞曲」で、学生時代から彼の大ファン。御崎作品が好きすぎて「希央社」に入社したが、ある日突然、そんな“憧れの作家”の担当編集者に任命される。
あさひは御崎の正体が吸血鬼であるという秘密を守りつつ、担当編集として、御崎に“事件の捜査協力よりも新作の原稿執筆”に取り組んでもらおうと、彼が関わる事件に首を突っ込んでいくことになる。自称「御崎先生のボディガード」として日々奮闘するあさひ。ところが、座敷童・ドッペルゲンガー・人狼など、人外が起こす様々な事件が吸血鬼作家・御崎のもとへ持ち込まれ、彼の原稿執筆がいっこうに進まない。はたして、御崎は事件を解決できるのか。そして、あさひは御崎の新作小説を出版できるのか。さらに、本作のキービジュアルも解禁。劇中で登場する“御崎の部屋”にて撮影が行われた。（modelpress編集部）
京本：「憧れの作家は人間じゃありませんでした」、共演者発表第1弾です！
桜田：「瀬名あさひ」を演じます、桜田ひよりです！よろしくお願いします。
京本：どうですか？「瀬名あさひ」を演じてみて。
桜田：やっぱり、瀬名はイチ“人間”側の存在ですね。
京本：たしかに、僕が演じる御崎は“人外”の吸血鬼なのでね。
桜田：“人外”の皆さんに日々囲まれてとても楽しいですし、新鮮です。
京本：今、クランクインからおよそ1ヶ月経ちました。撮影はすごく楽しく和気あいあいと進んでいますが、何かエピソードはありますか？
桜田：うーん！情報解禁前なので、言えないことが多いですね（笑）。
京本：説明が難しいですよね（笑）。
桜田：でも、丸一日撮影するなかで、スタッフさん含めてキャストの皆さんも本当に面白くて楽しい方ばかりで。スケジュールがタイトな日でも毎日笑っていられるのは皆さんのおかげですね。
京本：（桜田さんは）笑い方がすごいですよね。警報機が鳴ったのかなって。
桜田：えー（笑）！
京本：でも、桜田さんの笑顔のおかげで、皆がすごくハッピーな気持ちになっていますので、これからの撮影も頑張りましょう。
桜田：よろしくお願いします！
