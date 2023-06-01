更年期世代の髪悩みに向けた新しい頭皮ケアメニューが、学芸大学エリアでスタートします。40〜60歳女性を対象にした調査では、髪のボリュームやハリ、うねり、抜け毛の変化を感じる人が72％という結果でした。神経美容とミトコンドリア再生美容(R)を組み合わせた設計で、忙しい毎日に取り入れやすい30分メニューとして始動です。 Hallbar「艶髪スカルプ」 提供開始日：2026年3月1日施術時間：約30分通