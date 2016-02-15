更年期世代の髪悩みに向けた新しい頭皮ケアメニューが、学芸大学エリアでスタートします。

40〜60歳女性を対象にした調査では、髪のボリュームやハリ、うねり、抜け毛の変化を感じる人が72％という結果でした。

神経美容とミトコンドリア再生美容(R)を組み合わせた設計で、忙しい毎日に取り入れやすい30分メニューとして始動です。

Hallbar「艶髪スカルプ」

株式会社Jは「女性の人生をもっと豊かに」を掲げ、サロン事業や美容機器事業、スクール事業を展開する美容事業者です。

同社直営のHallbar 学芸大学店は、顔・頭皮・ボディを横断して整えるメニューを扱うリラクゼーションサロンです。

今回の「艶髪スカルプ」は、更年期世代が感じやすい髪変化に対して、整える工程と働きかける工程を組み合わせた統合型頭皮ケアとして提供中。

40〜60歳女性の髪悩みデータ

調査対象：40〜60歳女性100名調査期間：2026年1月質問項目：髪のボリューム・ハリ・うねり・抜け毛などの変化実感回答結果：はい72％／いいえ28％

今回の数値で目を引くのは、7割超が「変化を感じている」と答えた点です。

トップがつぶれる、分け目が目立つ、うねりが強くなるといった変化は、毎朝のスタイリング時間に直結しやすい悩みになっています。

髪の扱いにくさが続くと、外出前の準備に余計な時間がかかりやすく、日常のリズムを崩しやすいタイミングです。

こうした悩みを「年齢だから」で終わらせず、頭皮環境のケアとして再整理する動きが広がり中。

神経美容と再生美容をつなぐ2段階アプローチ

施術設計：2段階（神経 美容 ミトコンドリア 再生 美容 (R)）導入成分：HSC（H AIR GROWTH FORMULA）導入方式：エレクトロポレーション施術区分： 美容 目的（医療行為ではない）

神経美容は、ストレスや睡眠リズムの変化で乱れやすい自律神経バランスに着目した美容アプローチです。

まず微細なリズム刺激で頭皮の緊張をゆるめ、巡りやすい土台づくりを行います。

その後はアーユルヴェーダ発想のハーブ設計で頭皮環境を整え、HSCをエレクトロポレーションで導入する流れです。

先に整えてから働きかける順番なので、ケアの意図が分かりやすく、継続判断もしやすい設計になっています。

化粧品としての整肌・保湿目的に位置づけられているため、美容習慣として取り入れやすい点も注目です！

30分で続けやすい料金設計と開始キャンペーン

通常価格は9,800円（税込）ですが、開始時は先着20名向けに4,400円（税込）のキャンペーンが用意されています。

価格差は5,400円となるため、初回で体感を確かめたい人には入り口をつくりやすい条件です。

施術時間が約30分なので、仕事帰りや家事の合間にも時間を組みやすい運用です。

同サロンの真皮育成《光糸リフト》と組み合わせれば、顔と頭皮を一体で整えるプランとして活用範囲が広がります。

短時間で完了する設計は、継続ケアを習慣化しやすいポイントです☆

学芸大学店で受けられる統合型頭皮ケアの位置づけ

Hallbar 学芸大学店は、サロン事業を軸に美容機器や教育事業まで展開する運営体制の中で、実店舗のケアを担う拠点です。

更年期の髪悩みは体調リズムや生活リズムとも重なりやすく、単発ケアより継続しやすい導線が重要になります。

今回のメニューは、調査データで見えた悩みの実態と、現場で続けられる施術時間を結びつけた提案です。

頭皮ケアを「特別な日だけ」の施術ではなく、日常の整え直しとして位置づけたい人に合う設計になっています。

髪のボリュームやうねりが気になり始めた時期に、30分で完了するケアメニューは選択肢として取り入れやすい存在です。

数字で実態を示しながら、施術導線をシンプルにした設計は、更年期世代の生活リズムと相性のよい提案になっています。

【更年期世代のトップ悩みに統合ケアで向き合う新潮流！

Hallbar「神経美容×ミトコンドリア艶髪スカルプ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 艶髪スカルプの提供開始日はいつですか？

提供開始日は2026年3月1日です。

Q. 施術時間と通常価格はいくらですか？

施術時間は約30分で、通常価格は9,800円（税込）です。

Q. 開始キャンペーンの内容は何ですか？

2026年3月1日から先着20名限定で、4,400円（税込）で提供中。

