国民民主党の玉木雄一郎代表は２５日、衆院本会議で高市早苗首相に対しての代表質問が終わったあと、国会内で報道陣の取材に応じた。玉木氏は質問で、国会のデジタル化について「品位に欠ける」という理由で、タブレットを持ち込んで原稿が読み上げることが認められない現状に切り込んだ。「自民党総裁として議院運営委員長に指示を出していただき、本会議場でタブレットを使って読み上げることを認めていただけないでしょうか