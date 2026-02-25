帝国データバンクによりますと、天童市の製麺会社「株式会社渡辺麺工」が、2月24日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが分かりました。 渡辺麺工は1955年創業の製麺業者で、飲食店や学校給食などの業務用の生中華麺の製造を中心に手がけ、2007年3月期にはおよそ2億1000万円の売り上げがありました。 ■破産の理由は しかし、ラーメン店の自家製麺の増加や、少子化による需要の低下、同業者との競