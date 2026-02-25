帝国データバンクによりますと、天童市の製麺会社「株式会社渡辺麺工」が、2月24日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが分かりました。

渡辺麺工は1955年創業の製麺業者で、飲食店や学校給食などの業務用の生中華麺の製造を中心に手がけ、2007年3月期にはおよそ2億1000万円の売り上げがありました。

■破産の理由は

しかし、ラーメン店の自家製麺の増加や、少子化による需要の低下、同業者との競争激化などで売り上げが低迷していました。さらに、新型コロナの影響による外食需要の落ち込みで、2021年3月期には売り上げがおよそ6000万円まで減少し、赤字となっていました。

2025年3月期の売り上げはおよそ7300万円にとどまり、物価高による原材料の高騰で赤字を計上。債務超過となる中、今期に入っても業績の改善が進まず、事業の継続を断念したということです。

事後処理は代理人の弁護士に一任されています。負債は2025年3月期末時点でおよそ1億100万円とみられていますが、今後変動する可能性があるということです。