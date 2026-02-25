【モデルプレス＝2026/02/25】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃1が2月24日に放送された。スタジオキャストを務める指原莉乃が、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（日プ女子）』で投票していた人物を明かし、話題を呼んでいる。【写真】指原莉乃が「日プ女子」で投票していた美女◆指