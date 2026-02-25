コーヒー業界では世界初の水素焙煎豆が誕生するなど、近年もさまざまなトレンドが生まれている。抽出するための家電も活況で、話題の最新作やヒットモデルも続々デビュー。それらを代表する製品を紹介しよう。 人気の高機能全自動機に最新型が登場！カフェばこPROがよりPRO仕様に シロカコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO2万9700円〜3万2780円 SPEC ●サイズ：W166×H421×D273mm●質量：約4.1kg 【ヒ